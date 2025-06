Lee Kang-in è nei radar di Manna da tre sessioni di mercato Corsport

Da tre sessioni di mercato, Lee Kang-in è nel mirino del Napoli, pronto a rafforzare il centrocampo in vista della prossima stagione. Il talento coreano del Psg, 24 anni, continua ad attirare l'attenzione del ds Giovanni Manna, che sogna di portarlo sotto il Vesuvio. Con De Bruyne ormai quasi certo, il club partenopeo punta a un mix di esperienza e gioventù: la sfida per assicurarsi Lee è più viva che mai.

