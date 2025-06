L' editoriale del direttore Roberto Napoletano | quelle soluzioni a portata di mano di Europa e Italia

Nel cuore dell’Europa, la sfida di unire le forze per emergere più forti è più attuale che mai. L’editoriale del direttore Roberto Napoletano analizza le barriere che frenano l’adozione di un titolo di debito europeo comune, un’opportunità a portata di mano per ridurre i costi e attrarre investimenti. Quali sono gli ostacoli politici e gli interessi personali che si oppongono a questa visione condivisa? La risposta potrebbe cambiare il nostro destino finanziario.

Che cosa può logicamente impedire di emettere un titolo di debito comune unico europeo che costa meno e attira molti più investimenti? Quale miopia politica e egoismo di sorta in piena.

