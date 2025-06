L’Eccellenza scenario probabile Ipotesi Mattioli

L’incertezza avvolge il futuro della Spal, con le recenti modifiche delle norme FIGC che complicano il ritorno immediato tra le grandi. Se l’obiettivo di risalire in serie A, B o C dovesse sfumare, il club si troverà ad affrontare il campionato regionale di Eccellenza, sfidando squadre come Mesola, Sant’Agostino e Comacchiese. Ma cosa succederà adesso? La risposta dipenderà da molte variabili, e il tempo mostrerà quali strade si apriranno per il futuro della società.

Cosa accadrà adesso? È la domanda che si fanno molti tifosi, alla quale però è ancora presto per poter rispondere. In seguito a una recente modifica delle norme della Figc, alla Spal sarà impedito di ripartire dalla serie D. Lo scenario più probabile quindi è il campionato regionale di Eccellenza, contro Mesola, Sant'Agostino e Comacchiese. "In caso di non ammissione al campionato di serie A, serie B e di serie C il presidente federale potrà consentire alla città della società non ammessa di partecipare con una propria società a un campionato della Lnd, di almeno due categorie inferiori rispetto a quello professionistico di origine, anche in soprannumero, purché la stessa società adempia alle prescrizioni previste dal singolo comitato per l'iscrizione al campionato; non abbia soci eo amministratori che abbiano ricoperto, negli ultimi cinque anni, il ruolo di socio, di amministratore eo di dirigente con poteri di rappresentanza nell'ambito federale, in società destinatarie di provvedimenti di esclusione dal campionato di competenza o di revoca dell'affiliazione dalla Figc".

