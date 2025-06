Leao vuole lasciare il Milan | l’annuncio fa trema i tifosi

Rafael Leao, talento stellare del Milan, sta facendo tremare i tifosi rossoneri: il suo possibile addio al club ha scatenato un vero e proprio terremoto. Dopo le cessioni di Reijnders e la probabile partenza di Maignan, il portoghese sembra pronto a lasciare San Siro, aprendo una nuova fase di rivoluzione per i rossoneri. La domanda che tutti si pongono ora è: cosa riserverà il futuro di Leao?

Rafael Leao è nella lista di un top club dopo aver chiesto la cessione al Milan: questa la situazione sul portoghese Il Milan è alle prese con una vera e propria rivoluzione. Dopo la cessione di Tijjani Reijnders ben indirizzata al Manchester City e quella probabile di Mike Maignan al Chelsea, il prossimo partente sulla lista è Rafael Leao che mai come quest’anno appare così lontano da San Siro. Il portoghese è al Milan dal 2019 ed è a -2 dalle 200 presenze in rossoneri in campionato. Con i lombardi ha vinto lo Scudetto del 20212022 e la Supercoppa Italiana nel 2024, mostrando a sprazzi grande calcio e in altri periodo di buio e appannamento, dove però ha sempre messo la faccia. 🔗 Leggi su Rompipallone.it © Rompipallone.it - “Leao vuole lasciare il Milan”: l’annuncio fa trema i tifosi

