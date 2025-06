Le ultime pubblicazioni di Ines Cavicchioli La raccolta ’Profili’

Le ultime pubblicazioni di Ines Cavicchioli, poliedrica artista e scrittrice, continuano ad affascinare e sorprendere il pubblico. Amica di Roberto Pazzi, sua interlocutrice appassionata e presenza costante in eventi letterari, Cavicchioli arricchisce con le sue opere il panorama culturale italiano. Nel 2023, ha esordito con il romanzo breve "Ritorno a casa", seguito nel 2024 da "Anima Mia…", un viaggio attraverso tre modi diversi di...

Diverse le ultime pubblicazioni di Ines Cavicchioli, amica di Roberto Pazzi, è sua dicitrice e lettrice in numerose occasioni pubbliche, ma anche docente, dirigente scolastica, counselor familiare, analista transazionale, regista teatrale, attrice, scrittrice e poetessa. Ha pubblicato nel 2023 il romanzo breve "Ritorno a casa", con la prefazione di Nicoletta Poli e l’anno dopo un altro romanzo "Anima Mia.", che narra di tre modi diversi di vivere la vita o di non viverla per scelta. Tre diverse modalità d’Attesa. Tre Forme o soluzioni. Tre storie e tre persone. Un tempo che è stato il medesimo e che li ha visti vivere senza incontrarsi, se non attraverso la Finzione Letteraria, che gli ha dato un nome e una circostanza. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it