le sanzioni agli oligarchi russi stanno mettendo in crisi l economia del liechtenstein

Perché qui, tra montagne imponenti e un fascino discreto, si cela un vero e proprio scrigno di segreti finanziari. Le recenti sanzioni contro gli oligarchi russi hanno messo in crisi questo piccolo stato, rivelando come anche i paesi meno noti possano diventare protagonisti di giochi di potere e strategie economiche globali. Il Liechtenstein, infatti, si dimostra un alleato inaspettato nel panorama internazionale, pronto a sorprendere ancora.

«Chi l’ha detto che i paradisi fiscali sono solo isole sperdute immerse in acque cristalline, tra piante esotiche, tramonti mozzafiato e spiagge immacolate? Per mettere al sicuro proprietà, beni di lusso, yacht e fiumi di denaro non serve neppure spostarsi dal Vecchio Continente. È no, non stiamo parlando della Svizzera: troppo stereotipata, troppo mainstream e, forse, perfino troppo esposta. Il Liechtenstein, invece, è il luogo ideale: incastonato nel cuore delle Alpi, il micro Stato che ha per capitale Vaduz conta appena quarantamila abitanti. L’equivalente di Macerata, Bassano del Grappa o Imperia, giusto per rendere l’idea. 🔗 Leggi su Linkiesta.it