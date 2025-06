Le ’riforme’ della sanità Una Cabina di regia per contenere i costi

Le riforme della sanità sono al centro di un nuovo approccio strategico volto a garantire sostenibilità e qualità dei servizi. La recente approvazione della cabina di regia da parte della Giunta regionale rappresenta un passo importante per contenere i costi, migliorare l’efficienza e rispondere alle crescenti sfide di un sistema sanitario sempre più complesso. Questa iniziativa si configura come una soluzione concreta per assicurare un futuro più stabile e efficace per la salute pubblica.

La Giunta regionale ha approvato all’unanimità l’istituzione della cabina di regia per la governance della spesa sanitaria e l’efficientamento del Servizio sanitario regionale, "quale strumento strategico per il monitoraggio e controllo della spesa sanitaria regionale". L’iniziativa risponde alle crescenti sfide del sistema sanitario pubblico in un contesto di vincoli di bilancio stringenti e domanda di servizi in costante crescita, accentuata dall’invecchiamento della popolazione umbra. "La sostenibilità del nostro Servizio sanitario regionale costituisce una priorità strategica fondamentale - ha sottolineato la presidente Stefania Proietti - L’istituzione di questa cabina di regia rappresenta l’adozione di uno strumento innovativo per assicurare l’equilibrio economico-finanziario del sistema nel tempo e la qualità del dato contabile alla base di un processo di certificabilità dei bilanci". 🔗 Leggi su Lanazione.it

In questa notizia si parla di: Cabina Regia Riforme Sanità

