Le pietre raccontano Percorsi d’arte rupestre ricchezza valtellinese

Le pietre raccontano percorsi d'arte rupestre, rivelando la ricchezza nascosta della Valtellina. Questa terra, famosa per lo sci, il ciclismo e la buona cucina, custodisce anche un patrimonio archeologico di inestimabile valore, ancora tutto da esplorare. Per scoprire le sue radici profonde, un'interessante iniziativa sono i "Percorsi...", che invitano residenti e visitatori a immergersi in un viaggio tra storia e mistero, svelando i segreti di un territorio unico nel suo genere.

C’era una volta – e c’è ancora – la Valtellina dello sci d’inverno, paradiso dei ciclisti e chi ama mangiare e bere bene. Ciò che di nuovo si sta facendo strada con convinzione, grazie anche alle recenti, sorprendenti scoperte, è la Valtellina di chi per primo la abitò, zone in larga parte ancora tutte da scoprire non soltanto da chi le sceglie per le vacanze, ma per gli stessi residenti. Un’interessante iniziativa al riguardo sono i " Percorsi d’arte rupestre ", nove appuntamenti, dal prossimo fine settimana a settembre, tra Berbenno, Castione Andevenno, Colorina, Grosio, Montagna, Sondalo, Sondrio e Teglio nell’ambito dell’iniziativa "La memoria delle rocce" organizzata dalla Soprintendenza, dal Comune di Sondrio, con il Mvsa, dalla Comunità Montana Valtellina di Sondrio, dal Museo di Palazzo Besta, dal Parco delle Incisioni Rupestri di Grosio e Grosotto e dal Museo dei Sanatori di Sondalo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Le pietre raccontano. Percorsi d’arte rupestre ricchezza valtellinese

In questa notizia si parla di: Percorsi Arte Rupestre Pietre

Percorsi d'arte rupestre in Valtellina: la memoria rivive nelle rocce - Rinnovare l'interesse sulle tracce lasciate dai primi abitanti del nostro territorio, nei loro aspetti artistici e nella narrazione, per dare voce a un patrimonio ancora poco conosciuto. L'arte rupest ... Secondo primalavaltellina.it

Arte rupestre - L'arte preistorica si ... Le principali opere rupestri dell'epoca In Europa, nel frattempo, vengono edificate quasi dappertutto le costruzioni a pietre gigantesche (megalitiche) dette dolmen ... Segnala skuola.net

Graffiti nella pittura rupestre e relativa tecnica. - I graffiti, derivati dal termine "graffiare", sono disegni incisi su superfici dure usando strumenti appuntiti come pietre ... rupestri del Paleolitico e Neolitico rappresentano la prima forma d ... Scrive skuola.net

Arte rupestre a Cemmo - Val Camonica