Le nuove regole della Movida in commissione invitati residenti e commercianti

Le nuove regole della movida sono al centro del dibattito in commissione, con attenzione rivolta a residenti e commercianti. Dopo la recente ordinanza sindacale, la presidente Emilia Rotondo ha convocato un incontro fondamentale martedì 10 giugno alle 9.30, con l’obiettivo di trovare un equilibrio tra divertimento e qualità della vita. Una discussione che promette di ridefinire il futuro della vita notturna in città e coinvolge tutti gli attori interessati.

Dopo la pubblicazione della nuova ordinanza sindacale in III Commissione si torna a parlare di movida. La presidente Emilia Rotondo (Lega) ha convocato la seduta per martedì 10 giugno alle 9.30, invitando l'assessore alle Attività Produttive Massimo Finocchiaro e i rappresentanti delle. 🔗 Leggi su Messinatoday.it © Messinatoday.it - Le nuove regole della Movida in commissione, invitati residenti e commercianti

