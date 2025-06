Le nozze del calciatore | Emmanuel Gyasi sposa Carolina Rossi

Un giorno di festa e di emozioni forti: Emmanuel Gyasi, noto calciatore, ha pronunciato il fatidico sì davanti alla suggestiva cattedrale della Spezia, unendo per sempre il suo cuore a quello di Carolina Rossi. La passione, non solo sul campo, ma anche nella vita privata, si ritrova in questa celebrazione ricca di gioia e significato. Una storia d’amore che si rinnova con la promessa di un futuro condiviso, scrivendo così un nuovo capitolo di felicità.

La Spezia, 7 giugno 2025 – Gli occhiali no, non gli bastano per celare l’emozione che traspare dalle pupille imperlate. Emmanuel Gyasi, davanti all’altare di Cristo Re, la cattedrale della Spezia, ha la donna della sua vita, un amore ‘calcistico’ segnato dagli artigli delle Aquile. Sì, perché l’attaccante azzurro, che ha vestito la maglia bianca fino al 2023, ieri è convolato a nozze con Carolina Rossi (nella foto, la coppia in uno scatto realizzato da Letizia Di Candia di Ld Photo), figlia del club manager dell’Olympique Marsiglia Giovanni Rossi. Lo stesso dirigente che, nel febbraio del 2021, da direttore sportivo del Sassuolo, aveva visto il genero infilare la zampata vincente che consegnava agli aquilotti il successo esterno. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Le nozze del calciatore: Emmanuel Gyasi sposa Carolina Rossi

