sociale ed etica, chiamato a garantire un ambiente equo e rispettoso per tutti. In un’epoca in cui le discriminazioni rappresentano un problema sempre più pressante, il ruolo dell’arbitro si amplia ben oltre il campo da gioco, emergendo come un vero e proprio custode dei valori di inclusione e rispetto. Partecipa anche tu a questa importante discussione per scoprire come il fischietto può diventare simbolo di giustizia e progresso sociale.

Tempo di lettura: 2 minuti Il 10 giugno 2025, alle ore 10:30, presso l’Aula B del Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli”, si terrà il convegno dal titolo: “Le libertà al Fischietto: il ruolo dell’arbitro di calcio nella prevenzione e repressione delle discriminazioni”. L’iniziativa mira ad approfondire il ruolo fondamentale dell’arbitro come figura di garanzia non solo sportiva, ma anche sociale, nel contrasto a ogni forma di discriminazione. Nel contesto di uno sport sempre più esposto a fenomeni di intolleranza e violenza, l’arbitro assume una funzione educativa e simbolica, diventando presidio di equità e rispetto delle regole. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - “Le libertà al Fischietto”: il ruolo dell’arbitro di calcio nella prevenzione e repressione delle discriminazioni

