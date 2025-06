Le immagini della Festa dell' Innovazione 2025

La Festa dell’Innovazione 2025 a Venezia è un appuntamento imperdibile per scoprire come tecnologia e cultura si intrecciano, plasmando il nostro futuro. Questa settima edizione, ricca di incontri, dibattiti e interviste, offre uno sguardo privilegiato sulle tendenze più rivoluzionarie. Seguiteci al link sottostante per vivere in diretta ogni momento dell’evento e rimanere aggiornati sulla scaletta completa della giornata. Non perdete l’occasione di essere parte del progresso!

