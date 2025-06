Le Iene condannate per diffamazione | dovranno risarcire Stefania Cappa con 10mila euro

Le Iene condannate per diffamazione dovranno risarcire Stefania Cappa con 10mila euro, aggiungendo un altro capitolo a questa intricata vicenda mediatica. La riapertura delle indagini su Garlasco e il coinvolgimento di Andrea Sempio hanno riacceso il dibattito pubblico, mentre le famiglie delle vittime si preparano a una battaglia legale e mediatica. La vicenda continua a tenere tutti con il fiato sospeso, scrivendo un nuovo importante capitolo nel caso ancora irrisolto.

Si complica ulteriormente la vicenda mediatica attorno al caso Garlasco, tornato sotto i riflettori dopo la riapertura delle indagini su Andrea Sempio. Solo pochi giorni fa, la famiglia delle gemelle Cappa, cugine della giovane vittima, aveva espresso profonda indignazione e annunciato battaglia.

Garlasco – Le Iene, il “testimone” su Stefania Cappa, i messaggi attribuiti alla sorella Paola e le telefonate della madre di Sempio - Garlasco, 20 maggio 2023 – Nella puntata de Le Iene, un presunto testimone ricostruisce i momenti del delitto di Stefania Cappa, rivelando dettagli sui messaggi attribuiti alla sorella Paola e le telefonate della madre.

Il Tribunale di Milano ha condannato per diffamazione aggravata ai danni di Stefania Cappa, una delle gemelle cugine di Chiara Poggi, l'autore e il conduttore di un servizio del programma 'Le Iene' andato in onda nel maggio 2022 e dal titolo 'Speciale Le Iene'.

