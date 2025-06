le città invisibili di italo calvino con gli studenti della cesalpino

Le città invisibili di Italo Calvino prendono vita attraverso gli occhi degli studenti dell'IC Cesalpino di Arezzo, che venerdì 6 giugno 2025 hanno trasformato l'ingresso della Fortezza Medicea in un viaggio incantato tra emozioni, sogni e realtà. Con un testo scritto da giovani autori ispirati dal celebre racconto, hanno dimostrato che le città sono molto più di muri e strade: sono il riflesso delle nostre anime. Un evento che ha lasciato il segno e che continua a ispirare...

Arezzo, 7 giugno 2025 – Marco Polo che interroga l'imperatore Kublai Khan sulle città del suo immenso impero, hanno accolto venerdì 6 giugno 2025 il pubblico all'ingresso della Fortezza Medicea di Arezzo. 150 studenti dell'IC Cesalpino, ispirandosi a Le città invisibili di Italo Calvino, con un testo scritto da ragazzi stessi nati da suggestioni ed emozioni, hanno raccontato la città non solo come luogo fisico, ma come spazio dell'anima e proiezione dei desideri e dei sogni. Del resto “d'una città non godi le sette o le settantasette meraviglie, ma la risposta che dà a una tua domanda” scrive Calvino. 🔗 Leggi su Lanazione.it