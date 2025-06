Le Circolari non sono ordini di servizio Se contengono richieste illegittime? Differenze tra docenti e ATA

Le circolari scolastiche sono strumenti fondamentali di comunicazione, ma non devono mai essere confuse con ordini di servizio, soprattutto se contengono richieste illegittime. La recente sentenza della Cassazione del 12 aprile 2021 chiarisce importanti principi sulla validitĂ di questi atti e sulle differenze tra docenti e personale ATA. Scopriamo insieme come tutelare i propri diritti e riconoscere i limiti delle circolari nella gestione scolastica.

La Cassazione, civ. Sez. lavoro, del 12-04-2021, n. 9556 affronta il caso di un licenziamento di un dipendente dell'Agenzia per inidoneitĂ alla mansione richiamando alcuni principi importanti anche sulla valenza delle circolari e atti similari che come ben sappiamo nella scuola son diffuse piĂą che mai. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

