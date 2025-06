Le Cementerie verso la rinascita Spunta un impianto fotovoltaico

Le cementerie di Sant’Angelo in Mercole si preparano a rinascere grazie a un innovativo impianto fotovoltaico, simbolo di una nuova vita sostenibile. La notizia, già trapelata in consiglio comunale, conferma l’impegno per riqualificare un'area industriale ormai inattiva da anni. L’interesse verso questa trasformazione apre scenari promettenti per il territorio e l’ambiente. A illustrare l’interrogazione è stato il...

Pannelli fotovoltaici per riqualificare l'area industriale delle Cementerie di Sant'Angelo in Mercole. A confermare la notizia già trapelata circa un anno fa in consiglio comunale è l'assessore all'ambiente Agnese Preotasi in risposta ad un'interrogazione dei consiglieri di opposizione, che chiedevano di fare luce sul futuro di quel sito industriale ormai chiuso ed in disuso da circa tre anni. Ad illustrare l'interrogazione è stato il consigliere di Spoleto 2030 Diego Catanossi che ha ricostruito la storia più recente di quel cementificio che in passato ha rappresentato un'importante risorsa occupazionale per tutto il territorio dello spoletino.

