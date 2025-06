L' avventura del pappagallo cenerino tornato a casa dopo 7 anni in fuga nel freddo padano

Dopo sette anni di avventura nel freddo padano, Gino, il pappagallo cenerino, è tornato a casa, portando con sé una storia che scalda il cuore e alimenta il mistero. Come ha fatto un uccello abituato al clima tropicale a sopravvivere nel gelo dell’Italia settentrionale? La sua rinascita sorprende e affascina, lasciando tutti a chiedersi quale segreto abbia mantenuto al caldo le sue piume durante tutto quel tempo.

La storia scalda i cuori, ma resta il mistero di che cosa abbia scaldato le piume di Gino, un pappagallo cenerino abituato al clima tropicale, nei lunghi sette anni di fuga dalla sua abitazione nel 2018, prima di essere ritrovato vivo e miracolosamente in buona salute nel marzo di quest'anno. 🔗 Leggi su Monzatoday.it © Monzatoday.it - L'avventura del pappagallo cenerino tornato a casa dopo 7 anni in fuga nel freddo padano

