Lavoro a Treviso | per la Cna la metà dei professionisti richiesti non si trova

Lavoro a Treviso: un mercato in fermento che mostra segnali di crescita, con oltre 6.500 assunzioni previste a maggio e una proiezione di quasi 20.000 entro luglio. Tuttavia, la sfida più grande rimane il deficit di professionisti qualificati, poiché più della metà delle posizioni richieste non trova ancora i candidati giusti. Questa disparità evidenzia l'urgenza di strategie mirate per colmare il gap tra domanda e offerta, garantendo così il continuo sviluppo del territorio.

Nel mese di maggio erano attese oltre 6.500 assunzioni nella Marca, con una proiezione di quasi 20.000 entro la fine di luglio. Numeri in crescita rispetto allo stesso periodo del 2024, che confermano una certa vitalità del mercato del lavoro trevigiano. Tuttavia, più della metà delle posizioni. 🔗 Leggi su Trevisotoday.it © Trevisotoday.it - Lavoro a Treviso: per la Cna la metà dei professionisti richiesti non si trova

Guarda il Video

In questa notizia si parla di: Lavoro Metà Treviso Professionisti

Perfetta per lavoro, scuola e picnic: la borsa termica Guzzini ora costa la metà! - Scopri la borsa termica “On The Go” di Guzzini, l'accessorio ideale per lavoro, scuola e picnic. Con il suo design elegante e funzionale, rende il trasporto di cibi e bevande facile e piacevole.

GLI STIPENDI CRESCONO MA NON ABBASTANZA PER FAR FRONTE AL CARO PREZZI | 04/06/2025