Lavori sulla A4 Milano-Brescia | previste chiusure notturne nelle stazioni di Capriate e Ponte Oglio

Se lavori sulla A4 Milano-Brescia, è importante essere aggiornati sulle chiusure notturne nelle stazioni di Capriate e Ponte Oglio, previste per consentire interventi di manutenzione e rifacimento della segnaletica. Dalle 21 di lunedì 9 giugno alle 5 di martedì 10 giugno, la stazione di Capriate sarà chiusa in entrata e in uscita. In alternativa, si consiglia di pianificare percorsi alternativi per minimizzare disagi e ritardi.

Bergamo. Previste chiusure notturne nelle stazioni autostradali di Capriate San Gervasio e Ponte Oglio per quanto riguarda la A4 Milano-Brescia. Provvedimenti adottati per consentire i lavori di rifacimento della segnaletica orizzontale e attività di ispezione e manutenzione cavalcavia. Capriate San Gervasio Dalle 21 di lunedì 9 alle 5 di martedì 10giugno, sarà chiusa la stazione di Capriate, in entrata e in uscita. In alternativa si consiglia di utilizzare la stazione di Dalmine o di Trezzo. Ponte Oglio Dalle 21 di martedì 10 alle 5:00 di mercoledì 11 giugno, sarà chiusa la stazione di Ponte Oglio, in uscita per chi proviene da Milano. 🔗 Leggi su Bergamonews.it © Bergamonews.it - Lavori sulla A4 Milano-Brescia: previste chiusure notturne nelle stazioni di Capriate e Ponte Oglio

In questa notizia si parla di: Capriate Lavori Milano Brescia

