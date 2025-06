Lavori per le barriere di sicurezza | chiusure notturne sull' A14 e sulla complanare sud di Bari

Lavori strategici per migliorare la sicurezza sulle strade di Bari: nelle prime notti della prossima settimana, autostrade effettueranno chiusure notturne sull'A14 e sulla complanare sud, con l'obiettivo di installare nuove barriere di sicurezza e garantire un traffico più sicuro e fluido. Restate aggiornati per pianificare al meglio i vostri spostamenti e contribuire alla sicurezza di tutti.

