Lavori in autostrada chiusura notturna tra A26 e A8

Se viaggiate tra Novara e Gallarate, preparatevi a qualche disagio: i lavori di rifacimento della segnaletica orizzontale sulla D08 diramazione Gallarate-Gattico comporteranno una chiusura notturna tra l’A26 e l’A8 nel cuore della notte del weekend. La sicurezza e il rispetto dei tempi di intervento sono fondamentali, quindi pianificate con attenzione i vostri spostamenti e affidatevi alle indicazioni ufficiali per evitare imprevisti.

Proseguono i cantieri, e le chiusure notturne, sulle autostrade del novarese. In particolare, sulla D08 diramazione Gallarate-Gattico, per consentire i lavori di rifacimento della segnaletica orizzontale, dalle 23 di sabato 7 alle 6 di domenica 8 giugno, sarà chiuso il tratto compreso tra.

