Lavori di asfaltatura a Fornace Si comincia da via Silver Sirotti

Lunedì si dà il via ai lavori di asfaltatura a Fornace Zarattini, partendo da via Silver Sirotti. Un intervento fondamentale per ripristinare le strade danneggiate dall’alluvione, che interesserà tratti di via Faentina, via Braille e via Ricci Curbastro, spesso trafficate e sotto stress. I lavori promettono di migliorare la sicurezza e la fluidità della viabilità, inaugurando un nuovo capitolo di riparazioni e riqualificazione urbana.

Al via lunedì, a partire da via Silver Sirotti, lavori di asfaltatura che interesseranno alcune strade a Fornace Zarattini danneggiate dall’alluvione. Si tratta di alcuni tratti di strada e ciclopedonale della via Faentina, soggetta ad intenso flusso di traffico e di via Braille e parte di via Ricci Curbastro, interessate soprattutto da traffico pesante. Si comincia quindi da via Silver Sirotti dove da lunedì e per qualche giorno sarà istituito il divieto di transito e sosta con zona rimozione dalle 8 alle 19 di ogni giornata lavorativa, su ambo i lati per tutti i veicoli, nel tratto compreso fra il civico 60 e la fine della strada lato ovest. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

