Lavori all’ex convento | A San Domenico nascono 37 nuovi alloggi destinati ai nostri giovani e anziani

L’ex convento di San Domenico si rinnova, diventando un vibrante fulcro di vita e comunità. Con 37 nuovi alloggi dedicati a giovani e anziani, questo spazio in fase di rigenerazione promuove l’housing intergenerazionale e funge da cuore pulsante per attività ricreative e culturali. Grazie ai fondi del programma Pinqua, il passato si trasforma in un futuro condiviso. Un progetto che unisce storia, innovazione e inclusione, e che promette di cambiare il volto della nostra città.

Un luogo in fase di rigenerazione, che sarà destinato all’housing intergenerazionale e a spazio comune. L’ex convento San Domenico, grazie a una parte dei fondi ottenuti dall’amministrazione comunale con il programma Pinqua, da edificio scolastico si trasformerà in area co-housing e spazio per attività ricreative e culturali. Ieri, il sindaco Marco Fioravanti e l’assessore ai lavori pubblici Marco Cardinelli, accompagnati dal dirigente Ugo Galanti, dai tecnici del Comune e alla presenza della ditta incaricata dei lavori, hanno effettuato un sopralluogo nel cantiere. "I lavori stanno procedendo secondo cronoprogramma, l’ex convento San Domenico diventerà uno splendido modello intergenerazionale in cui coesisteranno giovani e anziani – ha spiegato Fioravanti –. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Lavori all’ex convento: "A San Domenico nascono 37 nuovi alloggi destinati ai nostri giovani e anziani"

