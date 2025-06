L' auto sbanda lui finisce nella corsia opposta e viene travolto | muore ragazzo di 20 anni

Un tragico incidente nella notte tra il 6 e il 7 giugno a Borgoricco, Padova, ha spezzato la giovane vita di un ragazzo di 20 anni. La sua auto, uscita di strada, ha sbattuto contro un veicolo proveniente dalla direzione opposta, travolgendolo e lasciando un velo di dolore e incredulità . Un dramma che ci ricorda quanto la sicurezza sulla strada sia fondamentale e quanto bisogni sempre guidare con prudenza.

Incidente mortale nella notte tra 6 e 7 giugno a Borgoricco (Padova), lungo la strada regionale del Santo. Un ragazzo di 20 anni ha perso la vita dopo essere stato sbalzato sull'asfalto e investito da un'auto che giungeva dalla direzione opposta. L'auto sbanda, ventenne finisce sull'asfalto e. 🔗 Leggi su Today.it © Today.it - L'auto sbanda, lui finisce nella corsia opposta e viene travolto: muore ragazzo di 20 anni

Guarda il Video

In questa notizia si parla di: Auto Sbanda Finisce Opposta

Distrazione alla guida, l’auto sbanda e poi si ribalta. Illesa la conducente - Nel primo pomeriggio di oggi, un incidente stradale ha scosso la provinciale tra Gallipoli e Alezio, quando un'auto, probabilmente a causa di una distrazione, ha sbattuto e si è ribaltata al centro della carreggiata.

Auto sbanda e finisce nel fiume ad Alessandria, un morto e un ferito - L'auto stava procedendo verso il centro città quando ha improvvisamente sbandato invadendo la corsia opposta, ha abbattuto il guardrail e il parapetto, finendo poi nel fiume. Sul posto ... Secondo rainews.it

Auto sbanda e finisce fuori strada. Due passeggeri in gravi condizioni - L’auto proveniva dal semaforo sulla Paullese che smista il traffico per il borgo e per la parte opposta. La Peugeot aveva impegnato la stretta strada per Montodine, direzione obbligata per i tre ... Si legge su ilgiorno.it

Auto sbanda e invade la corsia opposta, si scontra contro un tir: Luca Giacomin muore a 59 anni - Secondo la ricostruzione emersa dai primi riscontri raccolti dai carabinieri della locale stazione, l'utilitaria avrebbe sbandato andando a invadere la corsia opposta di marcia proprio nel momento ... ilgazzettino.it scrive

Auto si shcianta contro pulman e travolge altre auto