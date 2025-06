Lautaro Martinez ricorda | Il Racing mi ha formato! Spero di tornare in futuro

visita ai giovani del Racing Club, dove ha sottolineato come quella esperienza abbia plasmato il suo successo e lo abbia reso la stella che è oggi. Lautaro Martinez ricorda con affetto le sue radici e sogna di tornare in futuro a condividere momenti di crescita e ispirazione con i nuovi talenti. Un legame che va oltre il campo, simbolo di gratitudine e desiderio di tornare a casa.

Lautaro Martinez ha incontrato i giovani del Racing Club, squadra nella quale si è fatto ammirare come uno degli astri nascenti del calcio sudamericano. Nel corso della visita, il Toro ha ricordato l’importanza di quella tappa nella sua crescita. IL LEGAME – Lautaro Martinez è il calciatore che rappresenta oggi anche grazie agli anni trascorsi al Racing. Di ciò l’argentino è estremamente consapevole, come comprovato dalle sue parole durante la visita ai giovani del Club sudamericano condotta insieme al Presidente Diego Milito. Il capitano dell’Inter, infatti, non ha nascosto il valore che ha acquisito l’avventura al Racing nel suo percorso di maturazione personale: « È sempre bello tornare qui, si spera che un giorno possa tornare su questo campo. 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Lautaro Martinez ricorda: «Il Racing mi ha formato! Spero di tornare in futuro»

Guarda il Video

In questa notizia si parla di: Lautaro Martinez Racing Ricorda

Lautaro Martinez, prosegue il recupero con cautela: nel mirino Monaco e non solo - Lautaro Martinez prosegue il suo recupero con cautela, mirando a rientrare in campo per la sfida contro il Monaco e altre importanti partite.

Lautaro Martinez torna a casa: l'attaccante dell'Inter saluta i giovani del vivaio del Racing Partecipa alla discussione

#Lautaro Martinez torna a casa: l'attaccante dell'Inter saluta i giovani del vivaio del @RacingClub Partecipa alla discussione

Milito riabbraccia Lautaro: “Grazie per aver condiviso tua grandezza e umiltà” - Lautaro è tornato nella casa del Racing, la squadra da cui è partito e dove giocava Dieguito che oggi è il presidente del club ... Da fcinter1908.it

Lautaro Martinez: “Cresciuto in una famiglia povera”/ “A volte non sapevo dove avrei dormito la notte” - Un infanzia nella quale Lautaro Martinez ricorda che “abbiamo vissuto periodi ... a lavorare”, ma a fine anno “è arrivato il Racing, offrendomi un altro provino” che accettò a condizione ... Lo riporta ilsussidiario.net

Inter: le scuse di Lautaro, non vi abbiamo regalato sogno - "Ciao cari interisti, sono a scrivervi questo messaggio dopo qualche giorno perchè la tristezza, la delusione, l'amarezza dopo la partita di sabato sono stati e saranno ancora per un pó sentimenti dif ... Secondo msn.com

Lautaro Hakimi #IMInter #Shorts