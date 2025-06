Laura Pausini apre il suo museo a Solarolo | dal 7 settembre 2025 la prima mostra permanente dedicata a un’artista italiana Laura Pausini Museum

Se sei appassionato di musica e cultura italiana, preparati a un evento imperdibile: il 7 settembre 2025 apre a Solarolo il Laura Pausini Museum, la prima mostra permanente dedicata a una grande artista italiana. Un viaggio emozionante attraverso la vita e la carriera di una delle voci più amate del nostro paese, che renderà omaggio alla sua radice e al suo talento. Un appuntamento da non perdere per ogni amante della musica italiana.

LAURA PAUSINI ha annunciato ieri 6 giugno 2025 l’apertura del LAURA PAUSINI MUSEUM, che aprirà le porte al pubblico dal prossimo 7 settembre 2025, una mostra permanente che prenderà vita nel cuore del suo paese d’origine, Solarolo, provincia di Ravenna, dove l’artista ha vissuto dall’infanzia ai primi anni di carriera. Laura Pausini Museum, Un viaggio nella vita e nella carriera di una delle icone della musica italiana. Un evento storico per la musica italiana: Laura Pausini ha annunciato ufficialmente l’apertura del Laura Pausini Museum, il primo museo in Italia interamente dedicato a una cantante italiana. 🔗 Leggi su Spettacolo.periodicodaily.com © Spettacolo.periodicodaily.com - Laura Pausini apre il suo museo a Solarolo: dal 7 settembre 2025 la prima mostra permanente dedicata a un’artista italiana, Laura Pausini Museum

Guarda il Video

In questa notizia si parla di: Laura Pausini Settembre Mostra

Laura Pausini e la festa di compleanno, la cantante spegne 51 candeline - Laura Pausini festeggia il suo 51° compleanno con un messaggio speciale per i fan su Instagram. La popstar esprime gratitudine per l’affetto ricevuto e svela il suo desiderio di celebrare ogni anno in modo unico e musicale.

Il 7 settembre 2025 aprirà al pubblico il @LAURAPAUSINI MUSEUM, il primo museo in Italia dedicato ad un’artista italiana. Una mostra permanente che prenderà vita nel cuore del suo paese d’origine, Solarolo (RA), dove l’artista ha vissuto dall’infanzia ai p Partecipa alla discussione

Laura Pausini Museum, apre a Solarolo la mostra dedicata alla cantautrice https://progetto-radici.it/2025/06/06/laura-pausini-museum-apre-a-solarolo-la-mostra-dedicata-alla-cantautrice/… (Adnkronos) – Dal 7 settembre il primo museo in Italia dedicato ad un Partecipa alla discussione

Apre il museo dedicato a Laura Pausini: ecco dove e quando - ROMA – Laura Pausini avrà un museo a lei dedicato: si tratta del Laura Pausini Museum. Aprirà le porte al pubblico il prossimo 7 settembre una mostra permanente che prenderà vita nel cuore del suo ... dire.it scrive

Laura Pausini Museum, apre a Solarolo la mostra dedicata alla cantautrice - (Adnkronos) - Laura Pausini ha annunciato oggi, venerdì 6 giugno, l’apertura del Laura Pausini Museum, che aprirà le porte al pubblico dal prossimo 7 settembre 2025. Una mostra permanente che prenderà ... Da msn.com

Laura Pausini, apre il museo: è il primo dedicato a un’artista italiana. “Finalmente siamo pronti!” - “Dopo i disagi dovuti all’alluvione in Romagna” ci sarà una mostra permanente a Solarolo, dove la cantante ha vissuto l’infanzia e i primi anni della carriera. E “le sorprese arrivano in coppia”: ecco ... Come scrive msn.com

Laura Pausini Laura Live World Tour 2009