Latitudini | a Torino una mostra fotografica racconta i viaggi che trasformano

A Torino, un viaggio tra sogno e realtà: "Latitudini" è la mostra fotografica che svela i percorsi emozionanti di Filippo Rivalta e Manuel Di Leo, due giovani esploratori appassionati. Sabato 14 e domenica 15 giugno, lasciati conquistare dalle immagini che catturano viaggi on the road compiuti tra il 2024 e il 2025, e scopri come i viaggi possano trasformarci profondamente. Non perdere questa occasione di ispirazione e avventura!

Sabato 14 e domenica 15 giugno si terrà a Torino "Latitudini", una mostra fotografica che racconta i viaggi on the road compiuti tra il 2024 e il 2025 da Filippo Rivalta e Manuel Di Leo, due giovani fotografi amatoriali e appassionati esploratori del mondo. La mostra si terrà al primo piano.

