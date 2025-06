“Lasciato a piedi da Flixbus all’autogrill sono andati via con il mio zaino e non ho potuto lavorare”

Un viaggio con Flixbus che si trasforma in un incubo: Danilo, giornalista bolognese di 43 anni, si è trovato lasciato a piedi all'autogrill, con il suo zaino scomparso e il lavoro compromesso. Un episodio che mette in luce le criticità del trasporto pubblico e il valore dei propri effetti personali durante i viaggi. Continua a leggere per scoprire tutti i dettagli di questa disavventura e le reazioni di chi l’ha vissuta in prima persona.

Danilo ha 43 anni, è un giornalista pubblicista e vive a Bologna. Nei giorni scorsi ha deciso di contattare Fanpage.it per raccontare il suo 'viaggio da incubo' su un pullman Flixbus. "Il pullman è ripartito dopo aver fatto un ritardo di pochi minuti, a bordo c'era il mio zaino. Sono riuscito a rientrare all'una di notte ma non a svolgere il lavoro per cui ero partito", ha spiegato. 🔗 Leggi su Fanpage.it

