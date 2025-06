L’ascesa e la caduta di Astorri Al Cavaticcio si parla di Bio-On

L’ascesa e la caduta di Astorri al Cavaticcio rappresentano un esempio avvincente di ambizione, innovazione e successo sfiorato. Marco Astorri, il visionario fondatore di Bio-On, aveva conquistato il mondo con l'idea di rivoluzionare la plastica, arrivando a una valutazione di oltre un miliardo di euro in Borsa. Ma il sogno si è trasformato in incubo, culminando in un clamoroso fallimento. Questa storia straordinaria prende forma nelle pagine di 'L’unicorno', un viaggio emozionante tra speranze e delusioni…

Un’irresistibile ascesa, seguita da una rovinosa caduta. È una storia incredibile quella di Marco Astorri, il fondatore di Bio-On, la start-up che voleva liberare il mondo dalla plastica ma che, arrivata a capitalizzare in Borsa più di un miliardo di euro, è finita nella polvere del fallimento con tanto di inchiesta della guardia di finanza e relativo processo per bancarotta. Una storia raccontata nelle 308 pagine del libro ’L’unicorno’ (edizioni Baldini+Castoldi), scritto da Marco Madonia e Gianluca Rotondi, giornalisti del ’Corriere di Bologna’. Se ne parlerà lunedì alle 19.30 a ’Lido Ruggine’, la rassegna estiva al Giardino Klemen al Cavaticcio, con i due autori e con Valerio Baroncini, vicedirettore del Carlino. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

In questa notizia si parla di: Ascesa Caduta Astorri Cavaticcio

Storia dell'ascesa e della caduta della dinastia che fece grande Palermo: visita guidata dalla Cala al Villino Florio - nel maestoso Villino Florio, testimonianza di un'epoca d'oro e di sogni realizzati. Un viaggio tra storia, cultura e passioni che rivela i segreti di una delle famiglie più influenti di Palermo, lasciando il visitatore affascinato e desideroso di scoprire ancora di più.

L’ascesa e la caduta di Astorri. Al Cavaticcio si parla di Bio-On - Un’irresistibile ascesa, seguita da una rovinosa caduta. È una storia incredibile quella di Marco Astorri, il fondatore di Bio-On, ... Si legge su msn.com