L’arte del legno al Fortilizio

cornice del Fortilizio un affascinante viaggio tra creatività e maestria artigianale. Dai pezzi unici alle dimostrazioni dal vivo, questa esposizione celebra l’arte del legno in tutte le sue forme, offrendo un’occasione imperdibile per scoprire il talento degli artisti italiani e immergersi in un mondo di bellezza e tradizione. Non perdere l’appuntamento con questa straordinaria mostra, che promette di sorprendere e ispirare ogni visitatore.

Da una bicicletta interamente realizzata in legno, a opere d’arte e oggettistica, fino a vere e proprie dimostrazioni dal vivo di tornitura del legno. Questo e molto altro alla mostra "Tornitura artistica del legno: opere e dimostrazioni", inaugurata ieri al Fortilizio della Cittadella e che durerà per tutto il fine settimana, promossa dall’Associazione Italiana Artisti Tornitori del Legno (Aiatl) e sostenuta dal Comune che porta nella storica torre sul lungarno l’arte del territorio. Un’esposizione di creazioni arrivate a Pisa da tutta Italia che sarà visitabile gratuitamente dalle 10 alle 13 e dalle 15. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - L’arte del legno al Fortilizio

In questa notizia si parla di: Legno Arte Fortilizio Opere

L’arte del legno al Fortilizio - Da una bicicletta interamente realizzata in legno, a opere d’arte e oggettistica, fino a vere e proprie dimostrazioni dal vivo di tornitura del legno. Questo e molto altro alla mostra "Tornitura artis ... Lo riporta lanazione.it

I misteri delle opere d’arte possono essere svelati dal legno - I misteri racchiusi nelle opere d’arte, svelati grazie allo studio del legno. Si chiama dendrocronologia la scienza che analizza gli anelli di accrescimento delle piante, rivelando informazioni ... artribune.com scrive

Non trafugano due opere d'arte grazie a un'astuzia tecnica dello scultore. Storia del “Michelangelo del legno” che, dopo una parentesi veneziana, tornò dalle sue montagne - Assieme a questo sono i profumi del legno a entrare nel respiro della sua arte. Il bosso dunque, resistente e compatto, ma anche il pioppo e persino l’ebano, utilizzati entrambi per il “Marc'Aurelio a ... Lo riporta ildolomiti.it

L'arte di Stefano Di Stasio