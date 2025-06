L’Arengario imbrattato il sindaco Paolo Pilotto denuncia i vandali

L’imbrattamento del muro dell’Arengario a Monza ha acceso i riflettori sulla crescente ondata di vandalismo che mina il patrimonio della città. Il sindaco Paolo Pilotto, profondamente scosso dall’atto di inciviltà, ha deciso di fare un passo avanti: ha presentato una denuncia formale contro ignoti. L’obiettivo è chiaro: tutelare il decoro urbano e ribadire che la violenza contro il patrimonio non sarà mai tollerata.

Monza, 7 maggio 2025 – Dalla denuncia morale a quella legale. Dopo l’ imbrattamento del muro dell’Arengario, l o scorso 24 maggio – con la comparsa della scritta “ Fuori i militari da Monza ” –, il sindaco Paolo Pilotto ha formalmente presentato denuncia contro ignoti. La segnalazione, depositata alla Questura, fa riferimento all’articolo 639 del Codice Penale per il reato di deturpamento. Nel frattempo, il Comune ha affidato a una ditta specializzata le operazioni di ripulitura e messa in sicurezza del bene storico. I primi interventi hanno privilegiato metodi non invasivi: solventi specifici, impacchi localizzati e spazzolini da restauro sono stati impiegati per limitare i danni e salvaguardare la pietra originaria. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - L’Arengario imbrattato, il sindaco Paolo Pilotto denuncia i vandali

In questa notizia si parla di: Denuncia Arengario Sindaco Paolo

Arengario imbrattato: scatta la denuncia del Comune - L'arengario di Monza, simbolo storico della città, è stato imbrattato con scritte contro i militari, scatenando indignazione e polemiche.

Arengario imbrattato: Monza presenta denuncia contro ignoti, per le operazioni di pulizia ora serve anche ok della Sovrintendenza - Una denuncia contro ignoti per l'imbrattamento dell'Arengario di Monza a fine maggio. Intanto le operazioni di pulizia non sono semplici. Segnala ilcittadinomb.it

Monza, sfregio all’Arengario: vernice blu sui muri storici, scatta la denuncia del Sindaco - La ferita sul volto del cuore storico di Monza è ancora visibile. Nonostante gli interventi di pulizia eseguiti nei giorni scorsi, sull’Arengario di Piazza Roma restano tracce di vernice blu: l’eco si ... Da mbnews.it

Arengario imbrattato: ancora uno sfregio al cuore di Monza e ai suoi monumenti - Comparsa la scritta “Fuori i militari da Monza”, l’ipotesi della protesta contro l’Italian Raid Commando. Il sindaco Paolo Pilotto: “Grave offesa a tutti i cittadini” ... msn.com scrive