Una grave accusa scuote l’istituzione della Guardia di Finanza all’Aquila: un ufficiale è stato accusato di violenza sessuale e lesioni su una giovane allieva. La Procura ha avviato indagini accurate, e l’indagato, 32 anni, si trova ora sotto indagine. Questa vicenda solleva interrogativi sulla tutela dei diritti e sulla sicurezza all’interno delle forze dell’ordine. Attualmente è stato disposto il suo arresto o altre misure restrittive?

Violenze sessuali e lesioni personali nei confronti di una giovane allieva. Sono le accuse della Procura dell’Aquila al termine delle indagini preliminari a carico di A.P., 32enne originario di Caltanissetta e ufficiale della Guardia di Finanza. I fatti contestati risalgono alla primavera del 2023, quando l’indagato prestava servizio nella Scuola ispettori e sovrintendenti delle Fiamme gialle nel capoluogo abruzzese. Attualmente è stato trasferito in una sede del Nord Italia. Secondo quanto ricostruito finora nelle indagini, coordinate dal pm Ugo Timpano con il supporto del Gruppo Codici della Procura, la vittima è una 24enne pugliese che, il 28 maggio dello scorso anno, ha raccontato di essere stata aggredita fisicamente e verbalmente dall’ufficiale all’interno della sua abitazione, dove era andata per conoscere l’esito di alcuni test. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - L’Aquila, ufficiale della Guardia di finanza accusato di violenza sessuale su una allieva

