Maurizio Landini, simbolo del tradizionalismo di sinistra, si erge come un difensore convinto dei valori radicati e della dignità dei lavoratori. Proprio come Viganò denuncia le storture all’interno della Chiesa, lui si oppone con fermezza alle derive moderniste e alle logiche mercatistiche che minacciano l’essenza stessa della sinistra progressista. La sua battaglia contro i referendum per ripudiare il Jobs Act sancisce un impegno deciso a preservare i principi fondamentali di giustizia e solidarietà.

Anche se il paragone non lo lusingherebbe, Maurizio Landini è il Carlo Maria Viganò del tradizionalismo di sinistra. Come l’ex nunzio apostolico negli Stati Uniti, esecra da anni la corruzione modernista del corpo mistico della Chiesa e della comunità visibile, e invisibile del Popolo di Dio, così il capo della Cgil maledice da sempre la capitolazione della sinistra all’idolatria mercatista e l’abbandono del suo popolo alla seduzione di un progressismo super-capitalistico. Sono entrambi guidati da un mito delle origini, che per Viganò ha una profondità millenaria e per Landini una più angusta cronologia novecentesca ma entrambi pensano che si approssimi l’avvento dell’Anticristo e la dittatura della falsa religione, la quale, promettendo libertà ed emancipazione, realizza un piano di dominio perfetto, perché inavvertito o incompreso. 🔗 Leggi su Linkiesta.it © Linkiesta.it - Landini, il tradizionalismo di sinistra, e i referendum per ripudiare il Jobs Act

