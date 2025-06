Landini fino all’ultimo sì | Il traguardo è alla portata

Con determinazione e l’unità di intenti, Landini si avvicina alla fine della campagna elettorale con fiducia, affermando che il traguardo è ormai alla portata. In un momento cruciale, ricorda a tutti noi che la forza collettiva è fondamentale per superare le sfide più difficili. Quando sembra tutto in salita, è l’intelligenza condivisa a fare davvero la differenza. La vittoria dipende anche dal nostro impegno e dalla nostra solidarietà.

«Quando le cose sono difficili c'è bisogno dell'intelligenza collettiva, se trovate qualcuno che dice che da solo risolve tutto non vi fidate». Alla fine di questa campagna elettorale, mentre schioccano .

