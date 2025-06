Lancio di oggetti e invasione di campo | otto anni dopo un tifoso finisce ai domiciliari

Dopo otto anni di atti di violenza e sregolatezza, un tifoso di Sabaudia si trova ora ai domiciliari per aver lanciato oggetti pericolosi e invaso il campo durante un evento sportivo. La giustizia fa il suo corso, dimostrando che nessuno è sopra la legge. È un richiamo alla responsabilità e alla sicurezza di tutti gli spettatori, atleti e tifosi. La legalità , infatti, deve sempre prevalere.

Lancio di materiale pericoloso, scavalcamento e invasione di campo. Per questi reati un uomo è finito agli arresti, in esecuzione di un ordine di applicazione della misura della detenzione domiciliare emesso dalla procura di Latina. L'uomo, 36enne di Sabaudia, è stato infatti processato e. 🔗 Leggi su Latinatoday.it © Latinatoday.it - Lancio di oggetti e invasione di campo: otto anni dopo un tifoso finisce ai domiciliari

