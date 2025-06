Lancia bottiglie in strada e aggredisce la polizia | 33enne denunciato e bandito dal centro città

Una serata di tensione ad Ancona: un uomo di 33 anni, in stato di ebbrezza, ha lanciato bottiglie in strada e aggredito gli agenti della polizia, costringendoli a intervenire con fermezza. La sua condotta violenta ha portato alla denuncia e all’allontanamento dal centro città. Un episodio che sottolinea l'importanza di mantenere la calma e il rispetto delle regole, anche nelle situazioni più difficili.

ANCONA – Serata movimentata in centro, dove un cittadino marocchino di 33 anni è stato denunciato dalla Polizia di Stato per ubriachezza molesta e resistenza a pubblico ufficiale. Il fatto è avvenuto ieri, poco prima delle 23, quando una segnalazione ha allertato le volanti per una lite tra più. 🔗 Leggi su Anconatoday.it © Anconatoday.it - Lancia bottiglie in strada e aggredisce la polizia: 33enne denunciato e "bandito" dal centro città

Guarda il Video

In questa notizia si parla di: Denunciato Polizia Centro Lancia

Minorenne beccato a cedere dosi di hashish nei pressi del Terminal bus, denunciato dalla polizia locale - Un minorenne di 16 anni è stato denunciato dalla polizia locale dopo essere stato sorpreso a cedere dosi di hashish a due ragazze presso il Terminal bus.

Lancia petardi sui passanti in centro a Como: denunciato un giovane di 21 anni - La Polizia di Stato ha denunciato un giovane per aver scagliato alcuni petardi contro i passanti nel centro storico di Como. L'episodio è avvenuto ieri sera, lunedì 30 dicembre, quando una ... Segnala fanpage.it

Ferrara, lancia a terra un tavolino e picchia i passanti: denunciato - Ferrara Un venerdì sera movimentato, quello di ieri, tra le vie del centro ... denuncia in stato di libertà per i reati di percosse e danneggiamento. Nella mattinata di ieri, invece, la Polizia ... Secondo msn.com

Milano, lancia coltelli contro la polizia: denunciato 73enne - È stato necessario l'intervento della Polizia in quanto la persona all ... un principio di demenza senile. È stato poi denunciato per minacce e resistenza a pubblico ufficiale. Secondo ilgiorno.it

VIDEO-CHOC: CARABINIERE AGGREDITO A ROMA