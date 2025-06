L’analisi di Vespa Giorgia amica di Trump? All’Europa conviene

Quando Emmanuel Macron si presenta a Roma per un lungo incontro con Giorgia Meloni, emerge chiaramente quanto l’Europa abbia bisogno di unità e dialogo. In un mondo complesso e in continuo movimento, alleanze solide tra i leader più influenti sono fondamentali per affrontare le sfide globali. La visita del presidente francese non è solo un gesto diplomatico, ma una conferma che, nel contesto internazionale, la collaborazione tra Italia e Francia conviene a tutti.

Vespa Se Emmanuel Macron è venuto a Roma per parlare per tre ore con Giorgia Meloni, vuol dire che nel mondo impazzito gli europei più importanti non possono fare a meno l’uno degli altri. Macron, debole in Francia, soffre la popolarità internazionale di Meloni, capo del governo più solido d’Europa. Ma cercare di allontanarla dal ‘salotto buono’ non ha alcun senso, visti gli eccellenti rapporti della presidente del Consiglio italiana con il cancelliere tedesco Merz e il primo ministro britannico Starmer. I colloqui di Roma sono serviti a ricompattare il gruppo di testa nel momento in cui la guerra in Ucraina aumenta d’intensità e Trump ha praticamente rinunciato a fare da paciere. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

