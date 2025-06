L’amara ammissione di Bagnaia dopo il disastro di Aragon | “Nemmeno gli ingegneri Ducati sanno cos’è”

Il disastro di Aragon ha lasciato il mondo delle due ruote senza parole, e Pecco Bagnaia si trova ora ad affrontare una sfida difficile. Dopo un sabato nero, il campione del mondo si confessa: "Non riesco a frenare, non ho fiducia sull'anteriore. Ma non sappiamo cos'è", lasciando tutti con il fiato sospeso. Ducati, determinata a risolvere il problema, si prepara già ai test di lunedì per riportare il pilota sulla strada della vittoria.

Il sabato nero di Pecco Bagnaia al GP di Aragon si chiude con una Sprint Race da dimenticare. Dopo una qualifica chiusa in quarta posizione, il campione del mondo affonda fino al 12° posto e confessa: "Non riesco a frenare, non ho fiducia sull'anteriore. Ma non sappiamo cos'è". Ducati al lavoro per trovare una soluzione già dai test di lunedì. 🔗 Leggi su Fanpage.it

