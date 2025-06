L’allarme del procuratore di Palermo De Lucia | Proliferazione di reati così si ingolfa la macchina della giustizia

L’allarme lanciato dal procuratore di Palermo, Maurizio De Lucia, mette in evidenza un fenomeno preoccupante: una crescente proliferazione di reati che rischia di ingolfare la macchina della giustizia. Se questa tendenza dovesse continuare, il funzionamento del sistema giudiziario potrebbe compromettersi irreparabilmente, mettendo a rischio i diritti dei cittadini e la capacità di garantire giustizia in tempi ragionevoli. È fondamentale intervenire per preservare l’efficienza del nostro sistema giudiziario.

Una proliferazione di reati, che bloccherà la macchina della giustizia. È l’allerta lanciata con un’intervista a La Stampa dal procuratore di Palermo, Maurizio De Lucia. “Il processo contro i mafiosi è un processo come gli altri e, bene o male, ancora si riesce a fare. Quello che non si riesce a fare è il processo normale, che il cittadino ha bisogno si svolga in tempi ragionevoli. Ora abbiamo un proliferare di reati, ma sempre con le stesse regole. Non possiamo aumentare i processi perché aumentano i reati: così si ingolfa tutta la macchina “. De Lucia è molto critico sulla riforma della separazione delle carriere in magistratura: “Non è una riforma della giustizia, ma della magistratura – sostiene – Separare le carriere non sposta di un giorno la durata dei processi. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - L’allarme del procuratore di Palermo De Lucia: “Proliferazione di reati, così si ingolfa la macchina della giustizia”

