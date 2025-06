L’Al Hilal ha trovato l’accordo con Osimhen per 35 milioni di euro all’anno Schira

L'Al Hilal ha raggiunto l'accordo con Osimhen per un contratto da 35 milioni di euro all'anno, portando il trasferimento verso la fase finale. Dopo molte trattative e indecisioni, ora il club saudita è pronto a chiudere l'affare, con il nigeriano che si prepara a vivere un nuovo entusiasmante capitolo della sua carriera. Il futuro di Osimhen in Arabia Saudita è ormai prossimo: #AlHilal has agreed...

Secondo molte fonti all’Al Hilal mancava ancora l’accordo con Osimhen, adesso, secondo quanto riporta Nicolò Shcira dovrebbe essere sormontato questo problema. “Victor Osimhen è a un passo dal trasferimento all’Al Hilal. Il club Saudita è ora convinto di chiudere l’affare. L’Al Hilal ha concordato con Victor Osimhen i termini personali per un contratto fino al 2029 con uno stipendio di è 35 milioni di euro all’anno”. #AlHilal has agreed personal terms with Victor #Osimhen for a contract until 2029 with a salary of €35Myear. #transfers https:t.comHu49VO6pl — Nicolò Schira (@NicoSchira) June 7, 2025 Il futuro dell’attaccante del Napoli non dovrebbe dunque essere in Turchia al Galatasaray come si era paventato nei giorni scorsi L'articolo il Napolista. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - L’Al Hilal ha trovato l’accordo con Osimhen per 35 milioni di euro all’anno (Schira)

