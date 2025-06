Lago in lenta ritirata ma la strada del lungolago a Como resta chiusa | quando sarà riaperta

Il Lago di Como si sta lentamente ritirando, portando speranza e sollievo a residenti e visitatori. Tuttavia, la strada del lungolago rimane ancora chiusa e l'apertura è attesa nei prossimi giorni, quando le autorità avranno verificato un miglioramento stabile delle condizioni. Restate sintonizzati per aggiornamenti ufficiali sulla riapertura, che promette di ridare vita a uno dei luoghi più amati del nostro territorio.

Nella mattina di oggi, sabato 7 giugno 2025, il livello del lago di Como ha cominciato lentamente a scendere. I dati ufficiali parlano di un afflusso di 452,5 metri cubi al secondo di acqua a fronte di un deflusso di 527,3: un segnale positivo, ma ancora non sufficiente a far rientrare l'allerta.

