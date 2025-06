L' Agcm stronca Rap e Amat | Palermo ultima per raccolta differenziata e trasporto pubblico

La città di Palermo si trova in un momento cruciale di riflessione e cambiamento, con l'AGCM che mette sotto accusa i servizi di Rap e Amat, le ex municipalizzate che dovrebbero garantire efficienza e qualità. La scarsa raccolta differenziata e i problemi nel trasporto pubblico evidenziano la necessità di riforme urgenti. È arrivato il momento di ripensare il futuro, puntando su servizi migliori per i cittadini e una gestione più responsabile.

I servizi della Rap e dell'Amat, le ex municipalizzate che gestiscono rispettivamente la raccolta dei rifiuti e il trasporto pubblico locale, lasciano a desiderare e "non è giustificato il mantenimento del relativo affidamento e delle partecipazioni detenute nelle società da parte del Comune di.

