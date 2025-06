L' aeroporto Allegri anche hub della cultura

le note di un violino e i colori delle opere d'arte. Questo straordinario evento, inaugurato con il supporto delle autorità cittadine nello Spazio Himmelmann dell’Aeroporto Gino Allegri di Padova, trasforma l'aeroporto in un vero e proprio hub culturale, dimostrando come arte e musica possano fiorire anche tra le rotte e i voli, promuovendo un messaggio di speranza e rinascita. Un viaggio sensoriale che coinvolge e ispira tutti i visitatori.

