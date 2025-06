Lady Diana e i cappotti scomparsi | 28 anni dopo spunta un altro segreto

Lady Diana continua a affascinare il mondo, e le sue aste di oggetti personali alimentano un mistero recente: i cappotti scomparsi. Dopo 28 anni, un nuovo segreto emerge, rivelando un gesto di intimità e altruismo dietro quei capi nascosti. Martin Nolan, CEO di Julien’s Auctions, ha svelato dettagli sorprendenti sui loro destini, portando alla luce un frammento inedito della vita della principessa. Ma cosa si nasconde davvero dietro quei tessuti...

Le aste di oggetti appartenuti a Lady Diana continuano a suscitare grande interesse ancora oggi. I suoi abiti, gioielli e accessori hanno raggiunto prezzi astronomici ma alcuni capi sono sempre rimasti nascosti: i suoi cappotti. Il motivo è un gesto privato e caritatevole, ben lontano da qualsiasi esposizione pubblica. Che fine hanno fatto i cappotti di Lady Diana. Secondo Martin Nolan, co-fondatore e CEO di Julien’s Auctions che sta lavorando alla nuova asta sui capi della defunta Principessa del Galles, Lady Diana era solita donare i suoi cappotti ai piĂą bisognosi. Un’usanza poco conosciuta fino ad ora ma profondamente significativa. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Lady Diana e i cappotti scomparsi: 28 anni dopo spunta un altro segreto

