Ladro ruba negli spogliatoi i ragazzi del baseball lo inseguono

Ladro tentacolare colpisce nel cuore dello sport a Pesaro: un furto negli spogliatoi del campo da baseball si trasforma in un inseguimento emozionante tra i giovani atleti e il malvivente. Alla scoperta del colpevole, i ragazzi non esitano a intervenire, dimostrando che lo spirito sportivo va oltre il campo. Ecco cosa è successo quella sera e le implicazioni di questa vicenda insolita.

Pesaro, 7 giugno 2025 – Furto negli spogliatoi del campo da baseball di via Palestro. Il ladro in fuga viene inseguito dai ragazzi presenti nell’impianto sportivo. E’ quanto accaduto giovedì sera, intorno alle 19.40. Alcuni giovani presenti sul posto hanno sorpreso un uomo mentre rovistava tra gli effetti personali dei giocatori, riuscendo a prendere il denaro contenuto in cinque portafogli: il bottino totale ha superato i 150 euro. L’uomo, colto sul fatto, si è dato immediatamente alla fuga, inseguito per un tratto dai ragazzi stessi che però non sono riusciti a raggiungerlo. I presenti hanno contattato la polizia e poco dopo, sul posto, è arrivata una pattuglia della Volante che ha avviato le ricerche nella zona. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Ladro ruba negli spogliatoi, i ragazzi del baseball lo inseguono

