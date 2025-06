Ladro al ristorante trova solo monetine Poi rapina il titolare

In un episodio che ha lasciato tutti senza parole, un ladro si è introdotto di nascosto in un ristorante di Merone, sperando di trafugare qualche monetina. Tuttavia, la sua rapina si è trasformata in un incubo quando ha minacciato il titolare con un coltello per ottenere una somma molto più consistente: 5.000 euro. Questo brutto episodio si è concluso con la condanna di Saif Eddine Fouad, dimostrando ancora una volta come la giustizia prevalga sul crimine.

Si era intrufolato nel ristorante per rubare, racimolando solo 16 euro in monetine. Ma quando si era trovato davanti il titolare, aveva estratto un coltello costringendolo a consegnare 5mila euro. Una rapina commessa a Merone, al ristorante La Pagoda, il 26 settembre, per cui ora è stato condannato a 3 anni e 10 mesi con rito abbreviato Saif Eddine Fouad, marocchino di 36 anni residente a Erba. L’uomo si era introdotto nel locale spaccando il vetro della porta di ingresso, convinto che dentro non ci fosse nessuno. Dalla cassa era riuscito a prelevare solo 16 euro in spiccioli, ma all’improvviso era comparso il titolare: Fouad aveva quindi estratto un coltello, rapinandolo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Ladro al ristorante trova solo monetine. Poi rapina il titolare

In questa notizia si parla di: Ristorante Monetine Rapina Titolare

Ladro al ristorante trova solo monetine. Poi rapina il titolare - Si era intrufolato nel ristorante per rubare, racimolando solo 16 euro in monetine. Ma quando si era trovato davanti ... Secondo ilgiorno.it

Tenta una rapina al ristorante, il proprietario lo chiude nel locale e lo fa arrestare - Ha provato a rapinare un ristorante, ma quando il titolare si è accorto della presenza dell'intruso lo ha chiuso nel locale e ha chiamato i carabinieri ... Si legge su fanpage.it

Tenta rapina in un ristorante, ma il titolare lo chiude dentro: 36enne arrestato dai Carabinieri - Ha tentato una rapina ai danni del titolare di un ristorante, ma il suo piano è fallito grazie al sangue freddo della vittima, che è riuscita a ... Secondo castellinotizie.it

RUBAVA SOLDI DALLA CASSA DEL NEGOZIO DOVE LAVORAVA - DENUNCIATO UN AQUILANO