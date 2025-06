L’Addio Commosso di Myrta Merlino a Pomeriggio Cinque cos’ha detto nell’ultima puntata

Amici di Mister Movie, oggi è un giorno di emozioni intense e ricordi indelebili: Myrta Merlino ha detto addio a Pomeriggio Cinque con un discorso carico di sentimenti, ringraziando il pubblico e condividendo il suo percorso. Dopo due anni di successi e momenti indimenticabili, si prepara a intraprendere una nuova avventura. La sua partenza segna un capitolo importante, lasciando tutti con il cuore pieno di affetto e gratitudine.

Amici di Mister Movie, un momento emozionante ha segnato la fine di un’era per Pomeriggio Cinque! Myrta Merlino ha condotto oggi la sua ultima puntata alla guida del programma, salutando il pubblico e lasciando spazio a un addio commosso e sentito. Dopo due anni al timone, la conduttrice si prepara a una nuova avventura su. 🔗 Leggi su Mistermovie.it © Mistermovie.it - L’Addio Commosso di Myrta Merlino a Pomeriggio Cinque, cos’ha detto nell’ultima puntata

In questa notizia si parla di: Addio Commosso Myrta Merlino

“Addio Chiara, eri speciale”. Il suo sorriso e la sua storia avevano commosso tutta l’Italia: è morta a 27 anni - Addio Chiara, eri davvero speciale. Il tuo sorriso e la tua storia hanno toccato il cuore di tutta Italia.

Myrta Merlino saluta commossa Pomeriggio5: “Al pubblico il grazie più grande, mi mancherete” - Myrta Merlino ha salutato commossa Pomeriggio 5 oggi, dopo aver condotto l'ultima puntata stagionale del programma ... Scrive fanpage.it

Myrta Merlino dice addio a Pomeriggio 5: emozioni forti in studio - Myrta Merlino ha ufficialmente lasciato Pomeriggio 5 e non sono mancati momenti di grande commozione in studio. Segnala notizie.it

Myrta Merlino dopo l’addio a Pomeriggio 5: “Chiudo il capitolo con commozione”, poi le lacrime nel dietro le quinte - Dopo i ringraziamenti in diretta a Pomeriggio 5, Myrta Merlino ha voluto salutare gli spettatori anche attraverso un post su Instagram: "Ci vediamo ... Scrive fanpage.it