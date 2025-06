L’accusa di Trump all’Ucraina | Danno una ragione a Putin per bombardarli

Le dichiarazioni di Donald Trump sull'Ucraina scuotono l'opinione pubblica e sollevano dubbi sulla loro incidenza geopolitica. Criticando alcuni comportamenti ucraini, l'ex presidente suggerisce che queste azioni abbiano fornito a Vladimir Putin un pretesto per intensificare l'offensiva, aumentando il rischio di escalation militare. Un'analisi che invita a riflettere sulle vere responsabilità e sulle conseguenze di questa complessa crisi internazionale.

Nel corso di un’intervista Donald Trump ha criticato l’ Ucraina sostenendo che alcune azioni avrebbero fornito a Vladimir Putin un pretesto per reagire duramente: «Gli hanno dato una ragione per entrare e bombardarli a tappeto». Riferendosi agli attacchi di Kyiv in territorio russo ha riferito: «Quella è la cosa che non mi è piaciuta. Quando l’ho visto ho pensato: ora ci sarà la rappresaglia. Rischio guerra nucleare? Spero di no», ha affermato il presidente statunitense, tornando ad attaccare la leadership di Volodymyr Zelensky. La stretta sui droni: «Sono utilizzati da criminali, terroristi e attori stranieri ostili». 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - L’accusa di Trump all’Ucraina: «Danno una ragione a Putin per bombardarli»

