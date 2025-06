Labubu charms | cosa sono e perché sono il trend moda del momento

labubu charms, irresistibili ciondoli di peluche che stanno conquistando il mondo della moda e dei social media. Iconici, colorati e irresistibilmente adorabili, sono diventati il must-have del momento, attirando collezionisti e appassionati di tutto il globo. Dai negozi alle strade più trend, i Labubu sono ovunque, creando un vero e proprio fenomeno globale. Ma cosa rende questi charm così irresistibili e desiderati? Scopriamolo insieme.

Tutti ne parlano, tutti li vogliono. Sono ovunque sui social media, pendono coloratissimi da ogni borsa per le strade delle grandi città, creano file immense fuori dai negozi: stiamo ovviamente parlando dei Labubu, quei piccoli ciondoli di peluche che da qualche tempo a questa parte stanno suscitando lo scalpore generale a livello mondiale per il loro prezzo da capogiro. Basti pensare che alcuni modelli ritenuti rari hanno persino superato i 1.000 dollari su noti siti di rivendita come StockX. Ma cosa c’è davvero dietro? Labubu obession, tutto sul trend moda più virale del momento. Una nuova, contagiosissima tendenza ha invaso il web per poi farsi rapidamente spazio anche nel mondo della moda. 🔗 Leggi su Dilei.it