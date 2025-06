La YouTuber LaSabri è incinta terzo figlio in tre anni dal marito Pika a pochi mesi da un aborto

LaSabri, amata tra gli internauti, sorprende tutti con il suo dolce annuncio: aspetta il suo terzo figlio in soli tre anni di matrimonio con Pika. Dopo un difficile aborto pochi mesi fa, questa notizia è un simbolo di speranza e rinascita. La loro gioia contagiosa, condivisa attraverso un video divertente sui social, ha emozionato i fan di tutto il mondo. Continua a leggere per scoprire come questa coppia affronta le sfide della vita con coraggio e amore.

LaSabri e il marito Pika hanno annunciato di stare aspettando un figlio, il terzo in tre anni di matrimonio. L’annuncio dell’evento è arrivato poche ore fa con un video simpatico che i due hanno postato sui social. Pochi mesi prima, la youtuber aveva avuto un aborto. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: Youtuber Lasabri Terzo Figlio

I'm PREGNANT with my 3rd baby?